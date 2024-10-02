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Kırklareli'nde 18 Yıl 56 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kırklareli'nde 18 Yıl 56 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucunda, 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nde 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kavaklı beldesinde "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 18 yıl 56 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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