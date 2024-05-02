Kırklareli'nde 172 suçlu yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan 172 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Haklarında hapis cezası bulunan 12 şüpheli cezaevine teslim edildi.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan 172 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri haklarında yakalama ve hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 172 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında hapis cezası bulunan 12 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ