Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde durdurulan 3 ticari takside 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde durdurulan 3 ticari takside 16 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada kaçak göçmenlerin 3 ticari taksi ile ilçeden ayrıldığını öğrendi. Daha sonra jandarma ekipleri Kocayazı köyü yakınlarında S.B., Y.Ç. ve E.A.'nın yönetimindeki ticari taksileri durdurdu. Araçların içinde 16 Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Üç sürücü gözaltına alınırken, jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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