Kırklareli'nde 157 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 157 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 157 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 157 Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüphelinden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 3 katlanabilir merdiven ile demir kesme makası ele geçirdi. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Pakistan Jandarma Suriye 3. Sayfa Haberler

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