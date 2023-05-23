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Kırklareli'nde 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakaladı

Kırklareli'nde 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kırklareli'nde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E'ye yönelik çalışma yaptı. G.E. düzenlenen operasyonla yakalanırken işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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