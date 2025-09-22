Haberler

Kırklareli'nde 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kaçak göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalarda 15 kişiyi yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 15 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya'da maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu

Maden göçüğünde 7 madencinin cansız bedeni bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altın 5000 TL'yi aşarak rekor kırdı

Gram altın rekor kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.