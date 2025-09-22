Kırklareli'nde 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 15 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ