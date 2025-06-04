Kırklareli'nde 146 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 146 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, bir haftalık operasyonlarda 146 kaçak göçmen yakaladı. Ayrıca, kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 10 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri bir haftada 146 kaçak göçmen yakaladı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir haftada 146 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarda kullanılan 7 araca ise el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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