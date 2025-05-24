Kırklareli'nde 142 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde 142 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 142 şüpheliyi yakaladı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 142 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler ocak ayından bu güne kadar 142 şüpheliyi yakaladı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 137 hükümlü, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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