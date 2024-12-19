Kırklareli'nde 132 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 132 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda, organizatörlük yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı ve kaçak göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 132 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 132 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa