Kırklareli'nde 13 kişi yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranması olan 6'sı hükümlü 13 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri kette çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 13 kişiden 6'sının silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması, bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme, vergi usul kanununa muhalefet, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve tedbir kararı ihlali suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek ceza evine teslim edildi.

Diğer şüphelilerde işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ