Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 13 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde polis ve jandarma ekiplerince 13 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 13 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ