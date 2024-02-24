Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polis ve jandarma ekiplerince 13 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 13 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ