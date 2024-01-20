Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde yurda yasadışı girdiği belirlenen 13 kaçak göçmen yalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, bölgede yaptığı armada 13 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ