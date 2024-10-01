Kırklareli'nde 127 Kaçak Göçmen Yakalandı, 14 Şüpheli Gözaltında
Kırklareli'de gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 127 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde polis ekipleri geçtiğimiz ay 127 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri geçtiğimiz ay göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 127 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ