Kırklareli'nde kaçakçılara geçit yok - Haberler

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Kırklareli'nde kaçakçılara geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde kaçakçılara geçit yok

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 bin 770 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçakçılığı önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri K.N'ye ait işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 12 bin 770 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.N'ye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde kaçakçılara geçit yok

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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