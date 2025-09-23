Haberler

Kırklareli’nde 114 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Demirköy ilçesinde yapılan operasyonda 114 kilogram uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı. Sahil Güvenlik ekipleri, deniz scooterında bulunan çantalarda 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar buldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 'Sahil Güvenliğimizden Mavi Vatan'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok' notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti esnasında; 1 deniz scooterinde ele geçirilen 6 adet çantada yapılan aramalarda; 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirdik. Yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. Kırklareli Valimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
