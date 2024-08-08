Kırklareli'nde 113 kaçak küçükbaş hayvan yakalandı

Kırklareli'ne kaçak getirildiği tespit edilen 113 kaçak küçükbaş hayvan yakalandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 'hastalıklardan ari' kente kaçak yollarla küçükbaş hayvan getirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler 75 baş Anadolu'dan geldiği tespit edilen ve 38 baş kulak küpesi olmayan toplam 113 küçükbaş hayvan yakalandı.

Mevzuatlar gereği resmi veteriner hekimler eşliğinde hayvanlar mezbahaya sevk edildi.

Mezbahada kesilerek, etleri sahiplerine teslim edilirken hayvan sahiplerine 76 bin 363 TL idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ