Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine yapılan operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyon sırasında insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.
Kırklareli'nde bir evde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Kent merkezinde bir apartman dairesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşıldı.
Ekipler 11 düzensiz göçmeni operasyonla yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa