Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine yapılan operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyon sırasında insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.