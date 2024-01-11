Kırklareli'nde 10 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerce bölgede yapılan çalışmada 10 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemeleri tamamlanan kaçak göçmenlere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ