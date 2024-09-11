Kırklareli'nde 1 Milyon 896 Bin 550 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 896 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde jandarma ekipleri ekili kenevir olduğu bilgisine göre harekete geçti. Ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 896 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonda ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı. - KIRKLARELİ