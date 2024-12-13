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Kırklareli Jandarmasından Okul Servis Araçlarına Denetim

Kırklareli Jandarmasından Okul Servis Araçlarına Denetim
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, okul servis araçlarında yaptığı denetimle öğrencilerin ve personelin emniyet kemeri takma alışkanlıklarını kontrol etti ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde okul servis araçlarına denetim yaptı.

Ekipler personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol ederken personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca nasıl binileceği ve inileceği konularında bilgilendirme yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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