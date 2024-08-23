Üye Girişi
Haberler

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından Trafik Denetimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 14-21 Ağustos tarihleri arasında 10 bin 484 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde alkollü araç kullanan 12 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin 14-21 Ağustos tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 10 bin 484 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetimleri ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 14-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 10 bin 484 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 12 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Ayrıca Trafik Jandarma Timleri, "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş, kask ve reflektif yelek kullanımı ile koruyucu tertibat konularında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmeler kapsamında kahvehanelere bilgilendirici broşürler asıldı. Ayrıca, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik özel denetim faaliyetleri gerçekleştirildi ve sürücülere takograf kullanımı konusunda bilgi verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güveni için 7/24 esasına göre trafik denetimlerine aralıksız devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı? Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz'ın hayatı ve kariyeri...
title