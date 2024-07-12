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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Anız Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Çalışmaları Yürütüyor

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının neden olduğu anız yangınlarına karşı köylerde bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Biçerdöver sahipleri ve çiftçilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının neden olduğu anız yangınlarına karşı köylerde bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanındaki köylerde, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarından dolayı meydana gelen anız yangınlarına dikkat çekerek, biçerdöver sahipleri ve çiftçilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ekipler, Kırklareli ili sınırları içerisinde 12.00 ve 19.00 saatleri arasında yapılacak olan hasat sırasında, bir traktöre bağlı su tankerinin bulundurulması zorunluluğu konusunda çiftçileri bilgilendirdiler.

Yapılan bilgilendirmeler ile anız yangınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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