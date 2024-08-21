Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Suç Mağdurlarına Destek Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, kentte çeşitli suçlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yönelik destek ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin, suç mağdurlarının güvenlik hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve danışmanlık sağlamak amacıyla yapıldığı bildirildi.

Program çerçevesinde, suç mağdurlarının kendilerini güvende hissetmeleri ve yaşadıkları olaylar hakkında geri bildirimde bulunmaları için özel programlar hazırlandı. Ayrıca, uzman kişilerden destek alınması gereken durumlar için yönlendirmelerde bulunuldu. Suç mağduru şahısların ikamet adreslerine yapılan bu ziyaretlerle, mağdurların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunulması hedeflendi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bu tür destek faaliyetlerini devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ