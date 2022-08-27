Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde narkotik denetimi: 10 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli haber: Kırklareli'nde emniyet ekiplerince düzenlenen narkotik alan denetiminde 10 kişi gözaltına alındı. Kırklareli'nde emniyet ekiplerince düzenlenen narkotik alan denetiminde 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kuştepe mevkiinde 7 noktada 74 personelin katılımıyla narkotik alan denetimi yapıldı. Denetimde 258 kişiye GBT kontrolü yapılırken uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Lüleburgaz Kırklareli Hisarcık Narkotik 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde narkotik denetimi: 10 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.