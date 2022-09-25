Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gelen Kırklareli haberlerine göre Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine ve Kızılağaç köyünde kaçak kazı yapıldığı bilginsine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan Kıyıköy beldesinde K.T.'yi, Kızılağaç köyünde ise Y.K., M.A., ve E.T.'yi ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Şüphelilere Kırklareli Valiliğince yangınlar konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması dolayısıyla Kabahatler Kanunu kapsamında "emre aykırı davranış" suçundan kişi başı 581 lira cezai işlem uygulandı - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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