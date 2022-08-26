Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli 3. sayfa haberine göre Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Ceneviz Mağarası mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilginse ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada C.B. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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