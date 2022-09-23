Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 284 bin kök Hint keneviri ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kırklareli 3. sayfa haberi: Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 284 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 284 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde ayçiçek tarlasında Hint keneviri olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce H.K'nın tarlasında inceleme yapıldı. Yapılan incelemede 284 bin kök Hint kenevirini tespit etti. Kenevirler yakılarak imha edilirken tarla sahibi gözaltına alındı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

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