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Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde 6 bin 368 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde 6 bin 368 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 6 bin 368 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 6 bin 368 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dokuzhöyük köyü ve Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Dokuzhöyük köyünde H.G.'ye ait Ayçiçek ekili tarlada 6 bin 300 kök Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Tarla sahibi H.G. gözaltına alınırken Hint kenevirleri imha edildi.

Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesinde de ormanlık alanda ekili 68 kök Hint keneviri buldu. Konuyla ilgili Hint kenevirleri imha edilirken M.H. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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