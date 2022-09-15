Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde 42 kaçak göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli yerel 3. sayfa haberine göre Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 42 kaçak göçmen yakalandı. Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 42 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kofçaz, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 42 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pehlivanköy Kırklareli Lüleburgaz Jandarma 3. Sayfa Haberler

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