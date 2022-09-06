Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde arazi arama ve tarama faaliyetleri esnasında Pınarhisar ilçesinde 12 dönümlük tarla içerisinde 72 bin kök ve Lüleburgaz ilçesinde 27 dönümlük tarla içerisinde 265 bin kök olmak üzere toplamda 337 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ele geçirilen kenevirler ekiplerce imha edildi. - KIRKLARELİ