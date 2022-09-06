Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli haberler... Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde arazi arama ve tarama faaliyetleri esnasında Pınarhisar ilçesinde 12 dönümlük tarla içerisinde 72 bin kök ve Lüleburgaz ilçesinde 27 dönümlük tarla içerisinde 265 bin kök olmak üzere toplamda 337 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ele geçirilen kenevirler ekiplerce imha edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title