Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 31 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli habere göre Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 kaçak göçmen yakalandı. Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Y.T, B.I, V.T, H.A, B.G. ve H.E. idaresindeki araçlar durduruldu. Araçlarda yapılan aramada 31 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücüler gözaltına alındı. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 31 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.