Kırklareli haberi... Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli'nde bir evden tüfek, musluk bataryası, bakraç ve tava çalan şüpheli yakalandı. Kırklareli'nde bir evden tüfek, musluk bataryası, bakraç ve tava çalan şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünde A.E.Ö.'nün evinden bazı malzemelerin eksildiğini fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit etti. Hırsızlık şüphelisi U.Ö. Babaeski ilçesinde gözaltına alındı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Babaeski Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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