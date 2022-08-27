Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haberi | Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli haberi | Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi yakalandı

Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde evden hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Kırklareli'nde evden hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde bir evden kapı kulpları, musluk armatürleri ve kıyafetlerin çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler bölgede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonucu ekipler güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler şüpheli U.Ö'yü yakaladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Alpullu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title