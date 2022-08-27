Kırklareli haberi | Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde evden hırsızlık yapan kişi yakalandı. Kırklareli'nde evden hırsızlık yapan kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde bir evden kapı kulpları, musluk armatürleri ve kıyafetlerin çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler bölgede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonucu ekipler güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler şüpheli U.Ö'yü yakaladı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma Alpullu 3. Sayfa Haberler

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