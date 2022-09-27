Kırklareli 3. sayfa haberleri: Kırklareli'nde 1,5 ton kaçak şarap ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kırklareli 3. sayfa haberi | Kırklareli'nde 1,5 ton kaçak içki ele geçirildi Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir buçuk ton kaçak içki ele geçirildi. Kırklareli'nde 1,5 ton kaçak içki ele geçirildi KIRKLARELİ - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir buçuk ton kaçak içki ele geçirildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Babaeski ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde adreste yapılan aramada bin 500 litre kaçak içki ve 950 adet boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ Kırklareli Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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