Kırklareli haber | Kırklareli'nde yakalanan 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Haberler

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Kırklareli haber | Kırklareli'nde yakalanan 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kırklareli haber | Kırklareli'nde yakalanan 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yakalanan 226 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderilerek havayolu ile sınır dışı edildi.

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yakalanan 226 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderilerek havayolu ile sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde otobüslerle İstanbul'a sevk edildi.

Jandarmanın havalimanına getirdiği düzensiz göçmenler Göç İdaresi Başkanlığınca charter uçuşu ile Afganistan'a gönderildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli İstanbul Jandarma 3. Sayfa Haberler

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