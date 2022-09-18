Kırklareli haber... Kırklareli'nde direk hırsızları yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Kırklareli yerel 3. sayfa haberine göre Kırklareli'nde bir köyde elektrik direklerini çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde bir köyde elektrik direklerini çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yenibedir köyünde elektrik direklerinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yaptığı araştırmada direkleri 3 şüphelinin söktüğünü tespit etti. Ekipler kimliğini tespit ettiği S.E., R.E. ve H.P.'yi gözaltına aldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa