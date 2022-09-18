Kırklareli haber... Kırklareli'nde direk hırsızları yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli yerel 3. sayfa haberine göre Kırklareli'nde bir köyde elektrik direklerini çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Kırklareli'nde bir köyde elektrik direklerini çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yenibedir köyünde elektrik direklerinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yaptığı araştırmada direkleri 3 şüphelinin söktüğünü tespit etti. Ekipler kimliğini tespit ettiği S.E., R.E. ve H.P.'yi gözaltına aldı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Lüleburgaz Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

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