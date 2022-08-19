Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor
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Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor Kırklareli'nde sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kırklareli merkez Akalar Mahallesi Dereköy yolu üzerinde başıboş sahipsiz atlar, ana yollara çıkarak trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre yolda yürüyen başıboş atların muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise kornaları ile atları yoldan uzaklaştırmaya çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - 3. Sayfa