Kırklareli haber... Kırklareli'nde 53 kaçak göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde 53 kaçak göçmen yakalanırken göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'nde 53 kaçak göçmen yakalanırken göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Demircihalil köyü yakınlarında uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan 6 araçta Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmeni yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Kofçaz ilçesinde de kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslime edildi. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Afganistan Jandarma Suriye 3. Sayfa Haberler

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