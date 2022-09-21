Kırklareli haber... Kırklareli'nde 27 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli haberine göre Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 27 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 27 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 27 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa