Kırklareli haber: Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli haber... Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 kaçak göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kırklareli haber: Kırklareli'nde 20 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.