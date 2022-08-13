Kırklareli haber: Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve tevratlar bulundu
Kırklareli 3. sayfa haberi... Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve tevratlar bulundu Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi.
Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve tevratlar bulundu
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Hristiyanlığın erken dönemine ait 1 adet İncil ve 2 adet Tevrat ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Babaeski İlçesi Karamesutlu TEM Gişelerinde yapılan ani (şok) yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Hristiyanlığın erken dönemine ait çıktı
Yapılan aramada bagaj içi döşeme altına gizlenmiş şekilde, 1 adet el yazması İncil, 2 adet el yazması Tevrat, 2 adet Sefer Tora (muhafaza kabı) ele geçirildi.
Hıristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kutsal kitapları pazarlamaya çalışan 3 şahıs gözaltına alındı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.