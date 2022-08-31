Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haber... Kırklareli'de 88 kaçak göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli haber... Kırklareli'de 88 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli haberi... Kırklareli'den yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'den yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere karşı 19-26 Ağustos tarihlerinde il genelinde denetim yaptı. Yapılan denetimde 88 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı, 9 araca el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title