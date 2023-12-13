Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü personeline adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi verdi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personeli, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık personeline adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi verdi. Eğitim, İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelince, İl Sağlık Müdürlüğü personeline "adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi" verildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelince, İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde doktor, paramedik ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 27 sağlık personeline "adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi" verildi. - KIRKLARELİ