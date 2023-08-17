Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi Önünde Kavga: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde çıkan kavgada, 1'i polis 2 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan kavga sonucunda polis ekipleri müdahale etti ve şüpheliler hastaneye götürüldü. Hastanede ikinci kez çıkan kavgada ise 1 polis ve 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde çıkan kavgada, 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı önleyen polis ekipleri iki tarafın da şikayetçi olması üzerine kavgaya karışanları Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastanede ikinci kez şüpheliler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken, kavgada yaralanan 2 kişinin tedavileri sürüyor. - KIRKLARELİ