Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı, vatandaşlar sürücüye saldırdı
Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi'nde yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına kamyon çarptı. Kadın, kamyonun altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kırklareli'de yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadın, kamyon çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kapalı pazar yerinin önünde seyir halindeki kamyon, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazanın ardından çevrede toplanan bazı vatandaşlar kamyon sürücüsüne tepki gösterirken gelen polis ekipleri müdahale ederek tarafları sakinleştirdi.

İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
