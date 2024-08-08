Kırklareli'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde jandarma ekipleri devriyesi esnasında yaralı leylek fark etti. Muhafaza altına alınarak gerekli tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması amacıyla Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı halde bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı. - KIRKLARELİ