Kırklareli'de Uyuşturucu ve Tabanca Operasyonu
Kırklareli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, tabanca mermisi, boş şarjör, uyuşturucu ile gümrük kaçağı alkol bulundu.
Kırklareli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar, tabanca mermisi, boş şarjör, uyuştucu ile gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. - KIRKLARELİ