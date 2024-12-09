Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi

Esad'ın zulmü, bu hale getirdi! Görüntülere yürek dayanmaz
6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı

Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Kırklareli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 58 gram skunk, 12,76 gram sihirli mantar, 5 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde öğütücüsü, 0,19 gram kokain, 20 sentetik hap, 3,77 gram metamfetamin, 0,28 gram sentetik kannabinoid, 1 pompalı tüfek, 15 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin TL ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise serbest kaldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinin yüzde 60'ı devletten
img

Galatasaray maçına damga vuran futbolcu polisle burun buruna geldi
img

Esad devrilince harekete geçtiler! Almanya'nın kararı on binlerce Suriyeliyi etkileyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle Tobın Köprüsü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tobın Köprüsü filmi ne zaman, nerede çekildi? Kardeşim İçin Der'a filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kardeşim İçin Der'a filmi ne zaman, nerede çekildi? 10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yusuf kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Ulus kaç yaşında, nereli? Artvin hava durumu 10 Aralık | Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? 15 günlük hava durumu Yemekteyiz Gülay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Arslan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.