Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de trafik denetimlerinde ceza uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 19 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden araçlara ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince trafik denetimi yapıldı. Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yapılan denetimlerde 267 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 19 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Ceza Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title