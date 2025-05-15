Kırklareli'de Trafik Denetimlerinde 435 Sürücüye Ceza
Kırklareli Jandarma Komutanlığı, 30 Nisan-6 Mayıs arasında yaptığı trafik denetimlerinde 25 bin 966 aracı kontrol etti ve kurallara uymayan 435 sürücüye ceza verdi.
Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 435 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde 25 bin 966 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 435 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa